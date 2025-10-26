Hammarby TFF vann med 4–2 mot Gefle

Hammarby TFF-seger med 4–2 mot Gefle

Björn Hedlöf matchvinnare för Hammarby TFF

Tredje raka nederlaget för Gefle

Hammarby TFF tog ledningen mot Gefle på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i Ettan norra herr på söndagen slutade 4–2.

Stocksund nästa för Hammarby TFF

Odera Samuel Adindu öppnade målskyttet redan i 20:e minuten och gav Hammarby TFF ledningen.

Gefle kvitterade till 1–1 efter en halvtimmes spel genom Pascal Simba.

Hammarby TFF tog ledningen på tilläggstid i första halvleken genom Yusei Shima. I 54:e minuten nätade Björn Hedlöf och gjorde 1–3.

Gefles Pascal Simba gjorde 2–3 i 68:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Gefle.

Suwaibou Kebbeh ökade Hammarby TFF:s ledning i 76:e minuten. 2–4-målet blev matchens sista.

Gefle har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hammarby TFF har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–8 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarby Talang FF med 2–0.

Nästa motstånd för Gefle är Assyriska. Lagen möts söndag 2 november 16.00 på Södertälje Fotbollsarena. Hammarby TFF tar sig an Stocksund hemma måndag 3 november 19.00.

Gefle–Hammarby TFF 2–4 (1–2)

Ettan norra herr, Gavlevallen

Mål: 0–1 (20) Odera Samuel Adindu, 1–1 (30) Pascal Simba, 1–2 (45) Yusei Shima, 1–3 (54) Björn Hedlöf, 2–3 (68) Pascal Simba, 2–4 (76) Suwaibou Kebbeh.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gefle: 1-1-3

Hammarby TFF: 3-1-1

Nästa match:

Gefle: Assyriska FF, borta, 2 november

Hammarby TFF: IFK Stocksund, hemma, 3 november