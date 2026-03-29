Hammarby vann med 3–1 mot Rosengård

Matchen mellan Hammarby och Rosengård i Damallsvenskan slutade med seger för hemmalaget med 3–1. Hammarby hade greppet i första halvlek och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Rosengård lyfte sig i andra halvlek.

Hammarby–Rosengård – mål för mål

Hammarby startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Sofia Reidy till. Vivienne Lia fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 2–0 i tionde minuten. Bara sju minuter senare var det Fanny Peterson som såg till att Hammarby ökade ledningen på nytt, till 3–0.

Rosengård reducerade till 3–1 i 65:e minuten.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Hammarby med 4–0.

Nästa motstånd för Hammarby är Brommapojkarna. Lagen möts måndag 6 april 14.00 på Grimsta IP. Rosengård tar sig an AIK hemma söndag 5 april 16.00.

Hammarby–Rosengård 3–1 (3–0)

Damallsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (5) Sofia Reidy, 2–0 (10) Vivienne Lia, 3–0 (17) Fanny Peterson, 3–1 (65) Självmål.

Varningar, Hammarby: Mari Nyhagen. Rosengård: Molly Johansson.

