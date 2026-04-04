Hammarby vann mot Mjällby

Hammarby-seger med 3–0 mot Mjällby

Paulos Abraham med tre mål för Hammarby

Hammarby höll tätt bakåt

I första halvlek tog Hammarby greppet om hemmamatchen mot Mjällby på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Allsvenskan slutade 3–0.

Hammarby–Mjällby – mål för mål

Hammarby tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Paulos Abraham. Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan återigen genom Paulos Abraham.

I 48:e minuten gjorde Paulos Abraham också 3–0 som med målet fullbordade sitt hattrick.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Mjällby med 2–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 oktober på Strandvallen.

Måndag 13 april 19.00 spelar Hammarby borta mot Sirius. Mjällby möter Örgryte hemma på Strandvallen lördag 11 april 15.00.

Hammarby–Mjällby 3–0 (2–0)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (42) Paulos Abraham, 2–0 (44) Paulos Abraham, 3–0 (48) Paulos Abraham.

Varningar, Hammarby: Nahir Besara. Mjällby: Axel Norén, Viktor Gustafson, Tony Miettinen.

