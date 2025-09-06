Hammarby vann toppmötet med Malmö FF

Hammarby-seger med 2–1 mot Malmö FF

Hammarbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Julie Blakstad avgjorde för Hammarby

Det var två topplag som möttes i Damallsvenskan under lördagen när Hammarby tog emot serieledande Malmö FF. Hammarby vann matchen med 2–1 (2–0).

Segern var Hammarbys fjärde på de senaste fem matcherna, och nionde raka segern på hemmaplan.

Linköping nästa för Hammarby

Hammarby gjorde första målet. Ellen Wangerheim gjorde målet, redan i tionde minuten.

Hammarby ökade ledningen till 2–0 i 20:e minuten, när Julie Blakstad slog till på pass av Vilde Hasund. Reduceringen till 2–1 kom med två minuter kvar att spela, när Nathalie Hoff Persson slog till och gjorde mål för Malmö FF. Mer än så blev det dock inte för Malmö FF.

Det här var Hammarbys sjätte uddamålsseger den här säsongen.

Nästa motstånd för Hammarby är Linköping. Lagen möts lördag 13 september 15.00 på Hammarby IP.

Hammarby–Malmö FF 2–1 (2–0)

Damallsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (10) Ellen Wangerheim, 2–0 (20) Julie Blakstad (Vilde Hasund), 2–1 (88) Nathalie Hoff Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 4-1-0

Malmö FF: 4-0-1

Nästa match:

Hammarby: Linköpings FC, hemma, 13 september