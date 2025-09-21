Haris Tabakovic poängräddare för Mönchengladbach – på övertid mot Bayer Leverkusen

Oavgjort mellan Bayer Leverkusen och Mönchengladbach

Haris Tabakovic kvitterade på stopptid

Bayer Leverkusen nu elfte, Mönchengladbach på 17:e plats

Mönchengladbach såg ut att gå mot förlust i söndagens match mot Bayer Leverkusen i Bundesliga på BayArena. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Haris Tabakovic till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Mönchengladbach.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Mönchengladbach.

Bayer Leverkusen–Mönchengladbach – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 70:e minuten innan Malik Tillman gav Bayer Leverkusen ledningen.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när Haris Tabakovic slog till och gjorde mål för Mönchengladbach. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Bayer Leverkusens andra oavgjorda match den här säsongen.

Mönchengladbach har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fyra spelade matcher. Bayer Leverkusen har fem poäng.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Borussia-Park.

Bayer Leverkusen tar sig an St Pauli i nästa match borta lördag 27 september 15.30. Mönchengladbach möter samma dag 18.30 Eintracht Frankfurt hemma.

Bayer Leverkusen–Mönchengladbach 1–1 (0–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (70) Malik Tillman, 1–1 (90) Haris Tabakovic.

Varningar, Bayer Leverkusen: Jarell Quansah, Loic Bade, Eliesse Ben Seghir. Mönchengladbach: Nico Elvedi, Joe Scally, Grant Leon Ranos, Lukas Ullrich, Kevin Diks.

Nästa match:

Bayer Leverkusen: St Pauli, borta, 27 september

Mönchengladbach: Eintracht Frankfurt, hemma, 27 september