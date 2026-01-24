Harris och Long klev fram borta mot Leicester

Oxford United segrade – 2–1 mot Leicester

Mark Harris matchvinnare för Oxford United

Seger nummer 6 för Oxford United

Oxford United vann en målmässigt borta mot Leicester i Championship på lördagen. 1–2 (0–1) slutade matchen.

Leicester–Oxford United – mål för mål

Oxford United startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Sam Long till efter förarbete av Ciaron Brown.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Mark Harris ökade ledningen framspelad av Brian De Keersmaecker. Abdul Fatawu såg till att Leicester reducerade efter förarbete från Luke Thomas med sex minuter kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för Leicester.

Leicester stannar därmed på 14:e plats och Oxford United på 23:e plats i tabellen.

Leicester tar sig an Charlton i nästa match hemma lördag 31 januari 13.30. Oxford United möter samma dag 16.00 Birmingham hemma.

Leicester–Oxford United 1–2 (0–1)

Championship, King Power Stadium

Mål: 0–1 (4) Sam Long (Ciaron Brown), 0–2 (71) Mark Harris (Brian De Keersmaecker), 1–2 (84) Abdul Fatawu (Luke Thomas).

Varningar, Oxford United: Cameron Brannagan, Jack Currie, Matthew Phillips.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 1-1-3

Oxford United: 1-2-2

Nästa match:

Leicester: Charlton Athletic, hemma, 31 januari 13.30

Oxford United: Birmingham City, hemma, 31 januari 16.00