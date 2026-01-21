Harry Kane stor matchhjälte när Bayern München vann

Bayern München vann med 2–0 mot Union Saint-Gilloise

Bayern Münchens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Harry Kane gjorde två mål för Bayern München

Harry Kane gjorde två mål och blev matchhjälte när Bayern München vann hemma på Allianz Arena mot Union Saint-Gilloise i Champions League. Matchen slutade 2–0 (0–0).

Segern var Bayern Münchens sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

PSV nästa för Bayern München

Harry Kane gjorde 1–0 för Bayern München efter pausen efter förarbete av Michael Olise. I 55:e minuten slog Harry Kane till återigen på straff och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Bayern München ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Union Saint-Gilloise ligger på 31:a plats. Ett tapp för Union Saint-Gilloise som låg på 27:e plats så sent som den 19 januari.

Motståndare i sista omgången för Bayern München är PSV. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på Philips Stadion.

Bayern München–Union Saint-Gilloise 2–0 (0–0)

Champions League, Allianz Arena

Mål: 1–0 (52) Harry Kane (Michael Olise), 2–0 (55) Harry Kane.

Varningar, Bayern München: Michael Olise, Min-Jae Kim. Union Saint-Gilloise: Promise David.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 4-0-1

Union Saint-Gilloise: 1-0-4

Nästa match:

Bayern München: PSV Eindhoven, borta, 28 januari 21.00