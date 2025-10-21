Harvey Barnes i målform när Newcastle vann mot Benfica
- Seger för Newcastle med 3–0 mot Benfica
- Harvey Barnes tvåmålsskytt för Newcastle
- Anthony Gordon matchvinnare för Newcastle
Hemmalaget Newcastle tog hem de tre poängen efter seger mot Benfica i Champions League. 3–0 (1–0) slutade matchen på tisdagen.
Harvey Barnes gjorde två mål för Newcastle
Anthony Gordon gjorde 1–0 till Newcastle i 32:a minuten. I 70:e minuten nätade Harvey Barnes framspelad av Nick Pope och gjorde 2–0.
Till slut kom också 3–0 genom Harvey Barnes i 83:e minuten.
För Newcastle gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Benfica är på 34:e plats.
Newcastle möter Atlethic Bilbao i nästa match hemma onsdag 5 november 21.00. Benfica möter samma dag Bayer Leverkusen hemma.
Newcastle–Benfica 3–0 (1–0)
Champions League, St James’ Park
Mål: 1–0 (32) Anthony Gordon, 2–0 (70) Harvey Barnes (Nick Pope), 3–0 (83) Harvey Barnes.
Varningar, Newcastle: Malick Thiaw. Benfica: Dodi Lukebakio.
Nästa match:
Newcastle: Athletic Bilbao, hemma, 5 november
Benfica: Bayer Leverkusen, hemma, 5 november
