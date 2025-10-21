Harvey Barnes i målform när Newcastle vann mot Benfica

Seger för Newcastle med 3–0 mot Benfica

Harvey Barnes tvåmålsskytt för Newcastle

Anthony Gordon matchvinnare för Newcastle

Hemmalaget Newcastle tog hem de tre poängen efter seger mot Benfica i Champions League. 3–0 (1–0) slutade matchen på tisdagen.

Harvey Barnes gjorde två mål för Newcastle

Anthony Gordon gjorde 1–0 till Newcastle i 32:a minuten. I 70:e minuten nätade Harvey Barnes framspelad av Nick Pope och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0 genom Harvey Barnes i 83:e minuten.

För Newcastle gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Benfica är på 34:e plats.

Newcastle möter Atlethic Bilbao i nästa match hemma onsdag 5 november 21.00. Benfica möter samma dag Bayer Leverkusen hemma.

Newcastle–Benfica 3–0 (1–0)

Champions League, St James’ Park

Mål: 1–0 (32) Anthony Gordon, 2–0 (70) Harvey Barnes (Nick Pope), 3–0 (83) Harvey Barnes.

Varningar, Newcastle: Malick Thiaw. Benfica: Dodi Lukebakio.

Nästa match:

Newcastle: Athletic Bilbao, hemma, 5 november

Benfica: Bayer Leverkusen, hemma, 5 november