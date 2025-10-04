Hässleholms IF tog klar seger mot Torslanda

Hässleholms IF-seger med 5–0 mot Torslanda

Hässleholms IF:s Gabriel Johnson tvåmålsskytt

Adi Terzic matchvinnare för Hässleholms IF

Hässleholms IF hade inga problem med Torslanda i Ettan södra herr och vann borta med 5–0 (2–0).

Adi Terzic gjorde 1–0 till Hässleholms IF efter bara fem minuter.

I 36:e minuten gjorde också Hässleholms IF 0–2 när Jonathan Nilsson slog till. Gabriel Johnson fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Hässleholms IF.

I 70:e minuten nätade Gabriel Johnson på nytt och gjorde 0–4.

Till slut kom också 0–5-målet genom Linus Braun i 84:e minuten.

I tabellen innebär det här att Torslanda nu ligger på tolfte plats. Hässleholms IF är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Hässleholms IF med 2–0.

Nästa motstånd för Hässleholms IF är Norrby. Lagen möts söndag 12 oktober 16.00 på Österås IP.

Torslanda–Hässleholms IF 0–5 (0–2)

Ettan södra herr, Torslandavallen

Mål: 0–1 (5) Adi Terzic, 0–2 (36) Jonathan Nilsson, 0–3 (58) Gabriel Johnson, 0–4 (70) Gabriel Johnson, 0–5 (84) Linus Braun.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torslanda: 1-0-4

Hässleholms IF: 3-0-2

Nästa match:

Hässleholms IF: Norrby IF, hemma, 12 oktober