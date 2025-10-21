Hattrick av Fermin Lopez när Barcelona slog Olympiacos

Barcelona-seger med 6–1 mot Olympiacos

Barcelonas Fermin Lopez tremålsskytt

Olympiacos andra raka förlust

Fermin Lopez stod för ett hattrick när Barcelona besegrade Olympiacos på hemmaplan i Champions League med 6–1 (2–0).

Barcelona startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Fermin Lopez slog till redan i sjunde minuten.

Barcelona ökade också ledningen till 2–0 i 39:e minuten när Fermin Lopez återigen hittade rätt framspelad av Dro Fernandez. Direkt efter pausen nätade Ayoub El Kaabi på straff och reducerade åt Olympiacos. Men mer än så orkade Olympiacos inte med.

I 68:e minuten slog Lamine Yamal till på straff och gjorde 3–1.

I den 74:e minuten ökade Marcus Rashford ledningen.

Barcelona ökade ledningen på nytt, till 5–1, bara två minuter senare genom Fermin Lopez som med målet fullbordade sitt hattrick.

Tre minuter senare var det Marcus Rashford som såg till att Barcelona också gjorde 6–1.

Barcelona och Olympiacos delade på poängen, 0–0, senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Barcelona är Club Brügge. Lagen möts onsdag 5 november 21.00.

Barcelona–Olympiacos 6–1 (2–0)

Champions League, Olímpic Lluís Companys

Mål: 1–0 (7) Fermin Lopez, 2–0 (39) Fermin Lopez (Dro Fernandez), 2–1 (53) Ayoub El Kaabi, 3–1 (68) Lamine Yamal, 4–1 (74) Marcus Rashford, 5–1 (76) Fermin Lopez, 6–1 (79) Marcus Rashford.

Varningar, Barcelona: Alejandro Balde. Olympiacos: Daniel Podence, Santiago Hezze, Dani Garcia.

Nästa match:

Barcelona: Club Brügge, borta, 5 november