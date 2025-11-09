Hattrick av Robert Lewandowski när Barcelona slog Celta Vigo
- Barcelona vann med 4–2 mot Celta Vigo
- Barcelonas sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Robert Lewandowski gjorde tre mål för Barcelona
Robert Lewandowski stod för ett hattrick när Barcelona besegrade Celta Vigo på bortaplan i La Liga med 4–2 (3–2).
Segern var Barcelonas sjunde på de senaste nio matcherna.
Lamine Yamal blev matchvinnare
Robert Lewandowski öppnade målskyttet på straff redan i tionde minuten och gav Barcelona en tidig ledning.
Sergio Carreira fann nätet och såg till att Celta Vigo kvitterade till 1–1 i elfte minuten.
Barcelona tog ledningen på nytt i 37:e minuten när Robert Lewandowski återigen slog till på pass av Marcus Rashford.
Celta Vigo kvitterade till 2–2 strax före halvtidsvilan genom Borja Iglesias. Målet var Borja Iglesias femte i La Liga.
Barcelona tog ledningen bara två minuter senare genom Lamine Yamal. Det dröjde till den 73:e minuten innan Robert Lewandowski ökade ledningen. Lewandowski fullbordade därmed sitt hattrick. 2–4-målet blev matchens sista.
Robert Lewandowski gjorde tre mål för Barcelona.
För Barcelona gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Celta Vigo är på 14:e plats. Så sent som den 25 oktober låg Celta Vigo på 20:e plats i tabellen.
Lagen spelar mot varandra igen den 22 april.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter Celta Vigo Alaves på Mendizorrotza 14.00. Barcelona tar sig an Atlethic Bilbao hemma 16.15.
Celta Vigo–Barcelona 2–4 (2–3)
La Liga, Abanca-Balaídos
Mål: 0–1 (10) Robert Lewandowski, 1–1 (11) Sergio Carreira, 1–2 (37) Robert Lewandowski (Marcus Rashford), 2–2 (43) Borja Iglesias, 2–3 (45) Lamine Yamal, 2–4 (73) Robert Lewandowski.
Varningar, Celta Vigo: Miguel Roman Gonzalez. Barcelona: Frenkie De Jong, Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Pau Cubarsi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Celta Vigo: 2-2-1
Barcelona: 3-0-2
Nästa match:
Celta Vigo: Alaves, borta, 22 november
Barcelona: Athletic Bilbao, hemma, 22 november
