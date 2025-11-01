Hattrick av Sidny Lopes Cabral när Estrela slog Casa Pia

Estrela vann med 5–3 mot Casa Pia

Sidny Lopes Cabral stod för ett hattrick när Estrela besegrade Casa Pia på bortaplan i Primeira Liga herr med 5–3 (2–1).

Cassiano gjorde 1–0 till Casa Pia i 34:e minuten.

I 36:e minuten kvitterade Estrela när Kikas fick träff.

Sidny Lopes Cabral stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på straff. Direkt efter pausen gjorde Iyad Mohamed mål och kvitterade för Casa Pia.

I 65:e minuten slog Sidny Lopes Cabral till återigen på straff och gav Estrela ledningen.

Paulo Moreira gjorde dessutom 2–4 i 67:e minuten på pass av Kikas.

Sidny Lopes Cabral såg till att Estrela ökade ledningen som med målet fullbordade sitt hattrick med åtta minuter kvar att spela.

Jose Fonte såg med fem minuter kvar att spela till att Casa Pia reducerade på pass av Miguel Sousa. Fler mål än så blev det inte för Casa Pia.

Casa Pia har två oavgjorda och tre förluster och 7–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estrela har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–7 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Casa Pia ligger på 16:e plats medan Estrela är på 13:e plats. Casa Pia var tia i tabellen för 29 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 mars.

Casa Pia tar sig an Benfica i nästa match borta söndag 9 november 21.30. Estrela möter samma dag 16.30 Nacional hemma.

Casa Pia–Estrela 3–5 (1–2)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (34) Cassiano, 1–1 (36) Kikas, 1–2 (45) Sidny Lopes Cabral, 2–2 (48) Iyad Mohamed, 2–3 (65) Sidny Lopes Cabral, 2–4 (67) Paulo Moreira (Kikas), 2–5 (82) Sidny Lopes Cabral, 3–5 (85) Jose Fonte (Miguel Sousa).

Varningar, Casa Pia: Jose Fonte, Patrick Sequeira. Estrela: Paulo Moreira, Otavio, Alex Sola.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 0-2-3

Estrela: 2-1-2

Nästa match:

Casa Pia: SL Benfica, borta, 9 november

Estrela: CD Nacional Funchal, hemma, 9 november