HBK och Eskilsminne kryssade i mållös match
- HBK och Eskilsminne kryssade
- HBK nu elfte, Eskilsminne på fjärde plats
- Göteborg nästa för HBK
Publiken på Halmstad Arena fick inte se några mål när HBK tog emot Eskilsminne i division 1 södra dam. Matchen slutade mållös, 0-0.
– Böljande tillställning där vi är bättre i första halvlek tycker jag där vi också har ett par bra chanser att ta ledningen. I andra blir vi lite för stressade med boll och tappar lite enkla bollar som de får ställa om på där de är bra, tyckte HBK:s huvudtränare André Johansson, efter matchen.
HBK–Eskilsminne – mål för mål
HBK har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Eskilsminne har tre vinster och två oavgjorda och 12–2 i målskillnad. Det här var HBK:s femte oavgjorda match den här säsongen.
Med fyra omgångar kvar är HBK på elfte plats i tabellen medan Eskilsminne är på fjärde plats.
I nästa match möter HBK Göteborg borta på lördag 27 september 13.00. Eskilsminne möter Zenith söndag 28 september 13.00 hemma.
