HBK och Eskilsminne kryssade i mållös match

HBK och Eskilsminne kryssade

HBK nu elfte, Eskilsminne på fjärde plats

Göteborg nästa för HBK

Publiken på Halmstad Arena fick inte se några mål när HBK tog emot Eskilsminne i division 1 södra dam. Matchen slutade mållös, 0-0.

– Böljande tillställning där vi är bättre i första halvlek tycker jag där vi också har ett par bra chanser att ta ledningen. I andra blir vi lite för stressade med boll och tappar lite enkla bollar som de får ställa om på där de är bra, tyckte HBK:s huvudtränare André Johansson, efter matchen.

HBK–Eskilsminne – mål för mål

HBK har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Eskilsminne har tre vinster och två oavgjorda och 12–2 i målskillnad. Det här var HBK:s femte oavgjorda match den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är HBK på elfte plats i tabellen medan Eskilsminne är på fjärde plats.

I nästa match möter HBK Göteborg borta på lördag 27 september 13.00. Eskilsminne möter Zenith söndag 28 september 13.00 hemma.