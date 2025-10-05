HBK vann hemma mot Rosengård

HBK-seger med 4–3 mot Rosengård

HBK:s sjätte seger för säsongen

HBK nu elfte, Rosengård på åttonde plats

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för HBK, som vann hemma mot Rosengård med 4–3 (1–1) i division 1 södra dam på söndagen.

Qviding nästa för HBK

Målgörare för HBK var Lovisa Brogren, Tilde Duphorn och Filippa Kollryd medan Rosengårds mål gjordes av Alva Kroksmark, Anna Larsson och Sara Sulaiman. Ett av HBK:s mål var ett självmål.

HBK har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rosengård har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 9–14 i målskillnad. Det här var HBK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds fjärde uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är HBK på elfte plats i tabellen medan Rosengård är på åttonde plats.

På lördag 11 oktober 16.00 spelar HBK borta mot Qviding och Rosengård hemma mot Örgryte.