Hector Bellerins mål gav 1–1 för Real Betis mot Celta Vigo

Celta Vigos Ferran Jutgla gjorde mål i första halvlek borta mot Real Betis i La Liga. I andra halvlek kvitterade Real Betis genom Hector Bellerin i 49:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Real Betis.

Real Betis–Celta Vigo – mål för mål

Ferran Jutgla gjorde 1–0 till Celta Vigo efter bara fyra minuter.

Direkt efter pausen slog Hector Bellerin till och kvitterade för Real Betis. 1–1-målet blev matchens sista.

Real Betis har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Celta Vigo har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad.

Real Betis tar sig an Atlethic Bilbao i nästa match borta söndag 22 mars 18.30. Celta Vigo möter samma dag 16.15 Alaves hemma.

Real Betis–Celta Vigo 1–1 (0–1)

La Liga, Estadio de La Cartuja

Mål: 0–1 (4) Ferran Jutgla, 1–1 (49) Hector Bellerin.

Varningar, Real Betis: Antony, Juan Hernandez. Celta Vigo: Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Marcos Alonso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 1-3-1

Celta Vigo: 2-2-1

