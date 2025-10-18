Heidenheim kryssade hemma mot Werder Bremen

Heidenheim och Werder Bremen kryssade

Jonas Fohrenbach kvitterade i 83:e minuten

Heidenheim nu 17:e, Werder Bremen på elfte plats

Lagen delade på poängen när Heidenheim och gästande Werder Bremen möttes i Bundesliga, på lördagen. Matchen slutade 2–2 (0–0).

Heidenheim–Werder Bremen – mål för mål

Efter pausen slog Marco Grull till och gav Werder Bremen ledningen.

I 67:e minuten nätade Stefan Schimmer och kvitterade för Heidenheim.

Werder Bremens Jens Stage gjorde 1–2 i 69:e minuten på pass av Romano Schmid.

Med sju minuter kvar att spela kvitterade Heidenheim genom Jonas Fohrenbach. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Werder Bremens nya tabellposition är elfte plats medan Heidenheim är på 17:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Werder Bremen som så sent som den 3 oktober låg på 15:e plats.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Weserstadion.

Heidenheim tar sig an Hoffenheim i nästa match borta lördag 25 oktober 15.30. Werder Bremen möter Union Berlin hemma fredag 24 oktober 20.30.

Heidenheim–Werder Bremen 2–2 (0–0)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (50) Marco Grull, 1–1 (67) Stefan Schimmer, 1–2 (69) Jens Stage (Romano Schmid), 2–2 (83) Jonas Fohrenbach.

Varningar, Heidenheim: Tim Siersleben. Werder Bremen: Leonardo Bittencourt, Cameron Puertas, Patrice Covic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 1-1-3

Werder Bremen: 2-1-2

Nästa match:

Heidenheim: TSG Hoffenheim, borta, 25 oktober

Werder Bremen: Union Berlin, hemma, 24 oktober