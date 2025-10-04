Helene Gross-Benberg bakom Kif Örebros kryss mot Elfsborg

1–1 mellan Elfsborg och Kif Örebro

Helene Gross-Benberg kvitterade i 82:a minuten

Elfsborg nu sjunde, Kif Örebro på tredje plats

Elfsborg gjorde 1–0 i första halvlek genom Stina Jensen hemma mot Kif Örebro i Elitettan. I andra halvlek kvitterade Kif Örebro genom Helene Gross-Benberg med 8 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

– Surt såklart att tappa vår ledning när vi gör så många bra saker som vi gör idag. Men samtidigt är detta en väldigt stark poäng att ta mot ett KIF som kommer hit med 15 raka matcher utan förlust, så väldigt mycket som är positivt i vår prestation idag och hur bra vi följer vår matchplan, tyckte Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall, efter matchen.

Kif Örebros tränare Fredrik Andersson tyckte så här om matchen:

– Starkt att hämta igen en svag första halvlek. Elfsborg är ett bra lag och hade en bra gameplan som vi fick kämpa för att lösa. Vi behöver höja oss en del om vi ska vara nöjda.

Resultatet innebär 15:e matchen i rad utan förlust för Kif Örebro.

Elfsborg–Kif Örebro – mål för mål

Stina Jensen gjorde 1–0 för Elfsborg efter en knapp halvtimme. Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Kif Örebro genom Helene Gross-Benberg. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Elfsborgs tredje oavgjorda match den här säsongen.

Kif Örebro ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Elfsborg är på sjunde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Elfsborg Uppsala IK Dam på Studenternas 14.00. Kif Örebro tar sig an ÖSK borta 13.00.

Elfsborg–Kif Örebro 1–1 (1–0)

Elitettan, Borås Arena

Mål: 1–0 (29) Stina Jensen, 1–1 (82) Helene Gross-Benberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 2-1-2

Kif Örebro: 1-4-0

Nästa match:

Elfsborg: IK Uppsala Fotboll, borta, 11 oktober

Kif Örebro: Örebro SK, borta, 11 oktober