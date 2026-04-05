Helsingborg segrade mot Rosengård på hemmaplan

Helsingborg-seger med 4–0 mot Rosengård

Helsingborg vann söndagens match hemma mot Rosengård i division 1 södra dam. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.

Helsingborg–Rosengård – mål för mål

Agnes Eklöf, Johanna Lindblom, Cornelia Rahmberg och Mathilde Vangsgaard gjorde Helsingborgs mål.

Rosengård vann senast lagen möttes med 4–0 på Olympia.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 april. Då möter Helsingborg Örgryte på Hammarviken Arena 14.30. Rosengård tar sig an Älmhult hemma 13.30.

