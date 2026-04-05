Helsingborg segrade mot Rosengård på hemmaplan
- Helsingborg-seger med 4–0 mot Rosengård
- Helsingborgs starka defensiv briljerade
- Örgryte nästa motstånd för Helsingborg
Helsingborg vann söndagens match hemma mot Rosengård i division 1 södra dam. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.
Helsingborg–Rosengård – mål för mål
Agnes Eklöf, Johanna Lindblom, Cornelia Rahmberg och Mathilde Vangsgaard gjorde Helsingborgs mål.
Rosengård vann senast lagen möttes med 4–0 på Olympia.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 april. Då möter Helsingborg Örgryte på Hammarviken Arena 14.30. Rosengård tar sig an Älmhult hemma 13.30.
Nästa match:
Helsingborg: Örgryte IS, borta, 12 april 14.30
Rosengård: Älmhults IF, hemma, 12 april 13.30
