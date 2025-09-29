Helsingborg vann med 4–1 mot Trelleborg

Helsingborg segrade – 4–1 mot Trelleborg

Wilhelm Loeper matchvinnare för Helsingborg

Andra raka segern för Helsingborg

Hemmalaget Helsingborg segrade på Olympia mot Trelleborg i Superettan. 4–1 (1–1) slutade matchen på måndagen.

Umeå FC nästa för Helsingborg

Helsingborg tog ledningen i 21:a minuten, genom Adam Akimey på pass av Wilhelm Loeper.

Trelleborg kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, när Axel Vidjeskog fick träff framspelad av Fredrik Martinsson. I 67:e minuten nätade Wilhelm Loeper, och gav Helsingborg ledningen.

Oscar Aga gjorde dessutom 3–1 i 69:e minuten.

I den 79:e minuten blev Trelleborgs Axel Vidjeskog utvisad, och under de sista elva minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

4–1-målet kom på stopptid, när Alexander Johansson slog till och gjorde mål.

För Helsingborg gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Trelleborg är på 14:e plats.

Nästa motstånd för Helsingborg är Umeå FC. Lagen möts lördag 4 oktober 15.00 på Umeå Energi Arena. Trelleborg tar sig an GIF Sundsvall hemma söndag 5 oktober 15.00.

Helsingborg–Trelleborg 4–1 (1–1)

Superettan, Olympia

Mål: 1–0 (21) Adam Akimey (Wilhelm Loeper), 1–1 (37) Axel Vidjeskog (Fredrik Martinsson), 2–1 (67) Wilhelm Loeper, 3–1 (69) Oscar Aga, 4–1 (90) Alexander Johansson.

Varningar, Helsingborg: Adam Akimey. Trelleborg: Axel Vidjeskog, Karl Wendt.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Helsingborg: 2-1-2

Trelleborg: 0-0-5

Nästa match:

Helsingborg: Umeå FC, borta, 4 oktober

Trelleborg: GIF Sundsvall, hemma, 5 oktober