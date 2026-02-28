Hemmasegern mot Genoa förlänger sviten för Inter

Inter vann med 2–0 mot Genoa

Inters nionde seger på de senaste tio matcherna

Federico Dimarco matchvinnare för Inter

Segertåget fortsätter för Inter. Mot Genoa hemma på Giuseppe Meazza på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (1–0) och har nu åtta segrar i rad i Serie A.

Det här var Inters 15:e nolla den här säsongen.

Inter–Genoa – mål för mål

Federico Dimarco gjorde 1–0 för Inter efter en dryg halvtimme efter förarbete från Henrikh Mkhitaryan.

I 70:e minuten slog Hakan Calhanoglu till på straff och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Inter fortsätter toppa tabellen och Genoa ligger på 14:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Inter med 2–1.

I nästa match, söndag 8 mars möter Inter Milan borta på San Siro 20.45 medan Genoa spelar hemma mot Roma 18.00.

Inter–Genoa 2–0 (1–0)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (31) Federico Dimarco (Henrikh Mkhitaryan), 2–0 (70) Hakan Calhanoglu.

Varningar, Inter: Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan. Genoa: Ruslan Malinovsky.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 5-0-0

Genoa: 1-1-3

Nästa match:

Inter: Milan, borta, 8 mars 20.45

Genoa: Roma, hemma, 8 mars 18.00