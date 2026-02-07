Hernandez och Murilo heta när Gil Vicente besegrade Moreirense

Gil Vicente segrade – 2–1 mot Moreirense

Hector Hernandez avgjorde för Gil Vicente

Andra raka segern för Gil Vicente

Gil Vicente vann mot Moreirense på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas på lördagen. Matchen i Primeira Liga herr slutade 1–2 (0–1). Hector Hernandez blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 88 minuter.

Braga nästa för Gil Vicente

I den 39:e minuten fick Moreirense Alvaro Martinez utvisad. Moreirense åkte på en utvisning i den 42:a minuten när Vasco Botelho Da Costa fick lämna planen. Murilo gav Gil Vicente ledningen strax före paus på straff.

I 67:e minuten slog Diogo Travassos till och kvitterade för Moreirense. Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Hector Hernandez slog till och gjorde 1–2 för Gil Vicente assisterad av Jonathan Buatu.

Moreirense har två vinster och tre förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gil Vicente har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–6 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Gil Vicente med 2–0.

Måndag 16 februari 21.15 spelar Moreirense borta mot Rio Ave. Gil Vicente möter Braga hemma på Municipal de Barcelos lördag 14 februari 21.30.

Moreirense–Gil Vicente 1–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 0–1 (43) Murilo, 1–1 (67) Diogo Travassos, 1–2 (88) Hector Hernandez (Jonathan Buatu).

Varningar, Moreirense: Maracas, Dinis Pinto, Yan Lincon. Gil Vicente: Ghislain Konan.

Utvisningar, Moreirense: Alvaro Martinez, Vasco Botelho Da Costa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 2-0-3

Gil Vicente: 3-1-1

Nästa match:

Moreirense: Rio Ave, borta, 16 februari 21.15

Gil Vicente: SC Braga, hemma, 14 februari 21.30