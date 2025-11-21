Hugo Duro matchhjälte för Valencia mot Levante

Valencia vann med 1–0 mot Levante

Hugo Duro matchvinnare för Valencia

Tredje förlusten i rad för Levante

Valencia vann med 1–0 (0–0) hemma mot Levante i La Liga. Matchens enda mål stod Hugo Duro för i andra halvleken.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Valencias målvakter höll nollan.

Rayo Vallecano nästa för Valencia

Valencia har en seger, två oavgjorda och två förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Levante har en oavgjord och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.

Valencia ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Levante är på 19:e plats. Så sent som den 8 november låg Valencia på 19:e plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari.

Nästa motstånd för Valencia är Rayo Vallecano. Lagen möts måndag 1 december 21.00.

Valencia–Levante 1–0 (0–0)

La Liga, Mestalla

Mål: 1–0 (79) Hugo Duro (Jose Gaya).

Varningar, Valencia: Thierry Correia, Jose Gaya, Jose Copete. Levante: Oriol Rey, Carlos Alvarez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 1-2-2

Levante: 0-1-4

Nästa match:

Valencia: Rayo Vallecano, borta, 1 december