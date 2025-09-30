Hull hämtade upp underläge hemma mot Preston North End

Oavgjort mellan Hull och Preston North End

Oli McBurnie kvitterade i 74:e minuten

Hull nu 16:e, Preston North End på sjätte plats

Preston North End hade ledningen i halvtid med 2–0 borta mot Hull i Championship. Men i andra halvlek kom Hull mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

Hull–Preston North End – mål för mål

Preston North End startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Thierry Small till.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Michael Smith, i tionde minuten. Direkt efter pausen nätade Oli McBurnie och reducerade åt Hull.

I den 74:e minuten kvitterade Oli McBurnie för Hull. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Hulls tredje oavgjorda match den här säsongen.

För Hull gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Preston North End är på sjätte plats. Hull var på 20:e plats i tabellen för elva dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 20 januari.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Hull Sheffield United 13.30. Preston North End tar sig an Charlton hemma 16.00.

Hull–Preston North End 2–2 (0–2)

Championship

Mål: 0–1 (3) Thierry Small, 0–2 (10) Michael Smith, 1–2 (48) Oli McBurnie, 2–2 (74) Oli McBurnie.

Varningar, Preston North End: Liam Lindsay.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 1-2-2

Preston North End: 1-3-1

Nästa match:

Hull: Sheffield United, hemma, 4 oktober

Preston North End: Charlton Athletic, hemma, 4 oktober