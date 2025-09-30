Hull hämtade upp underläge hemma mot Preston North End
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Hull och Preston North End
- Oli McBurnie kvitterade i 74:e minuten
- Hull nu 16:e, Preston North End på sjätte plats
Preston North End hade ledningen i halvtid med 2–0 borta mot Hull i Championship. Men i andra halvlek kom Hull mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.
Hull–Preston North End – mål för mål
Preston North End startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Thierry Small till.
Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Michael Smith, i tionde minuten. Direkt efter pausen nätade Oli McBurnie och reducerade åt Hull.
I den 74:e minuten kvitterade Oli McBurnie för Hull. 2–2-målet blev matchens sista.
Det här var Hulls tredje oavgjorda match den här säsongen.
För Hull gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Preston North End är på sjätte plats. Hull var på 20:e plats i tabellen för elva dagar sedan, men har fått ett lyft.
Lagen möts igen 20 januari.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Hull Sheffield United 13.30. Preston North End tar sig an Charlton hemma 16.00.
Hull–Preston North End 2–2 (0–2)
Championship
Mål: 0–1 (3) Thierry Small, 0–2 (10) Michael Smith, 1–2 (48) Oli McBurnie, 2–2 (74) Oli McBurnie.
Varningar, Preston North End: Liam Lindsay.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hull: 1-2-2
Preston North End: 1-3-1
Nästa match:
Hull: Sheffield United, hemma, 4 oktober
Preston North End: Charlton Athletic, hemma, 4 oktober
Den här artikeln handlar om: