Hull kryssade hemma mot Charlton

Hull och Charlton kryssade

Luke Berry kvitterade på övertid

Hull nu åttonde, Charlton på sjätte plats

Hull och Charlton kryssade i mötet i Championship på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Hull–Charlton – mål för mål

Direkt efter pausen slog Joe Gelhardt till och gav Hull ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid när Luke Berry slog till och gjorde mål för Charlton. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Hulls fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Hull är kvar på åttonde plats och Charlton stannar på sjätte plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 april på The Valley.

Nästa motstånd för Hull är Norwich City. Lagen möts lördag 1 november 13.30.

Hull–Charlton 1–1 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (46) Joe Gelhardt, 1–1 (90) Luke Berry.

Varningar, Hull: Kyle Joseph, Charlie Hughes. Charlton: Charlie Kelman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 3-2-0

Charlton: 2-2-1

Nästa match:

Hull: Norwich City FC, borta, 1 november