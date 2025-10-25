Hull kryssade hemma mot Charlton
- Hull och Charlton kryssade
- Luke Berry kvitterade på övertid
- Hull nu åttonde, Charlton på sjätte plats
Hull och Charlton kryssade i mötet i Championship på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Hull–Charlton – mål för mål
Direkt efter pausen slog Joe Gelhardt till och gav Hull ledningen.
Kvitteringen kom på stopptid när Luke Berry slog till och gjorde mål för Charlton. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här var Hulls fjärde oavgjorda match den här säsongen.
Det här betyder att Hull är kvar på åttonde plats och Charlton stannar på sjätte plats, i tabellen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 april på The Valley.
Nästa motstånd för Hull är Norwich City. Lagen möts lördag 1 november 13.30.
Hull–Charlton 1–1 (0–0)
Championship
Mål: 1–0 (46) Joe Gelhardt, 1–1 (90) Luke Berry.
Varningar, Hull: Kyle Joseph, Charlie Hughes. Charlton: Charlie Kelman.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hull: 3-2-0
Charlton: 2-2-1
Nästa match:
Hull: Norwich City FC, borta, 1 november
