Hull tog bortaseger mot Preston North End

Hull vann med 3–0 mot Preston North End

Liam Millar matchvinnare för Hull

Andra raka segern för Hull

Hull tog greppet om bortamatchen mot Preston North End redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och tisdagens match i Championship slutade 3–0.

Hull höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Preston North End–Hull – mål för mål

Liam Millar gav Hull ledningen i 33:e minuten assisterad av Babajide David. Akin Famewo stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken framspelad av Oli McBurnie.

I 49:e minuten gjorde Oli McBurnie också 0–3 efter förarbete av Yu Hirakawa. På stopptid fick Preston North End Milutin Osmajic utvisad och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

För Hull gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Preston North End är på sjätte plats.

I nästa match, lördag 24 januari möter Preston North End Middlesbrough borta på Riverside Stadium 13.30 medan Hull spelar hemma mot Swansea City 16.00.

Preston North End–Hull 0–3 (0–2)

Championship, Deepdale

Mål: 0–1 (33) Liam Millar (Babajide David), 0–2 (45) Akin Famewo (Oli McBurnie), 0–3 (49) Oli McBurnie (Yu Hirakawa).

Varningar, Preston North End: Odel Offiah, Jamal Lewis. Hull: Lewie Coyle, John Egan.

Utvisningar, Preston North End: Milutin Osmajic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 2-0-3

Hull: 3-1-1

Nästa match:

Preston North End: Middlesbrough FC, borta, 24 januari 13.30

Hull: Swansea City FC, hemma, 24 januari 16.00