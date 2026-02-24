Hull tog hem segern mot Derby County på hemmaplan

Seger för Hull med 4–2 mot Derby County

John Egan avgjorde för Hull

Derby Countys andra raka förlust

Hull vann mötet med Derby County på hemmaplan med 4–2 (2–2) på tisdagen i Championship.

Portsmouth nästa för Hull

Hull gjorde 1–0 efter nio minuters spel. I 17:e minuten kvitterade Derby County när Craig Forsyth hittade rätt. Hull tog ledningen alldeles före halvtidspausen genom Oli McBurnie efter förarbete av Joe Gelhardt. Derby County kvitterade till 2–2 i slutminuterna av första halvlek genom Sammie Szmodics.

Det dröjde till den 75:e minuten innan John Egan gav Hull ledningen på pass av Oli McBurnie. Och med fem minuter kvar att spela ökade Hull ledningen genom Lewis Koumas framspelad av Kyle Joseph. 4–2-målet blev matchens sista.

Hull har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har två vinster och tre förluster och 10–8 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Derby County är på elfte plats. Noteras kan att Derby County sedan den 20 februari har tappat fem placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Derby med 2–1.

Hull möter Portsmouth i nästa match borta lördag 28 februari 13.30. Derby County möter samma dag Blackburn hemma.

Hull–Derby County 4–2 (2–2)

Championship, The MKM Stadium

Mål: 1–0 (9) Självmål, 1–1 (17) Craig Forsyth, 2–1 (40) Oli McBurnie (Joe Gelhardt), 2–2 (42) Sammie Szmodics, 3–2 (75) John Egan (Oli McBurnie), 4–2 (85) Lewis Koumas (Kyle Joseph).

Varningar, Hull: Lewie Coyle, Kyle Joseph. Derby County: Joe Ward, Patrick Agyemang.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-1-2

Derby County: 2-0-3

Nästa match:

Hull: Portsmouth FC, borta, 28 februari 13.30

Derby County: Blackburn Rovers FC, hemma, 28 februari 13.30