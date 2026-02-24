Hull tog hem segern mot Derby County på hemmaplan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Hull med 4–2 mot Derby County
- John Egan avgjorde för Hull
- Derby Countys andra raka förlust
Hull vann mötet med Derby County på hemmaplan med 4–2 (2–2) på tisdagen i Championship.
Portsmouth nästa för Hull
Hull gjorde 1–0 efter nio minuters spel. I 17:e minuten kvitterade Derby County när Craig Forsyth hittade rätt. Hull tog ledningen alldeles före halvtidspausen genom Oli McBurnie efter förarbete av Joe Gelhardt. Derby County kvitterade till 2–2 i slutminuterna av första halvlek genom Sammie Szmodics.
Det dröjde till den 75:e minuten innan John Egan gav Hull ledningen på pass av Oli McBurnie. Och med fem minuter kvar att spela ökade Hull ledningen genom Lewis Koumas framspelad av Kyle Joseph. 4–2-målet blev matchens sista.
Hull har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har två vinster och tre förluster och 10–8 i målskillnad.
För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Derby County är på elfte plats. Noteras kan att Derby County sedan den 20 februari har tappat fem placeringar i tabellen.
Lagens första möte för säsongen vann Derby med 2–1.
Hull möter Portsmouth i nästa match borta lördag 28 februari 13.30. Derby County möter samma dag Blackburn hemma.
Hull–Derby County 4–2 (2–2)
Championship, The MKM Stadium
Mål: 1–0 (9) Självmål, 1–1 (17) Craig Forsyth, 2–1 (40) Oli McBurnie (Joe Gelhardt), 2–2 (42) Sammie Szmodics, 3–2 (75) John Egan (Oli McBurnie), 4–2 (85) Lewis Koumas (Kyle Joseph).
Varningar, Hull: Lewie Coyle, Kyle Joseph. Derby County: Joe Ward, Patrick Agyemang.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hull: 2-1-2
Derby County: 2-0-3
Nästa match:
Hull: Portsmouth FC, borta, 28 februari 13.30
Derby County: Blackburn Rovers FC, hemma, 28 februari 13.30
Den här artikeln handlar om: