Hull tog klar seger mot Southampton

Hull-seger med 3–1 mot Southampton

John Lundstram matchvinnare för Hull

Adam Armstrong målskytt för Southampton

Hull startade bra i matchen mot Southampton på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–1 i matchen i Championship.

Hull–Southampton – mål för mål

Hull tog ledningen i 22:a minuten, genom Kyle Joseph. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade John Lundstram och ökade ledningen för Hull.

I 70:e minuten nätade Oliver Mcburnie, och gjorde 3–0.

Reduceringen till 3–1 kom på tilläggstid, när Adam Armstrong slog till och gjorde mål för Southampton. Fler mål än så blev det inte för Southampton.

Den 17 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på St. Mary’s Stadium.

I nästa match möter Hull Watford borta och Southampton möter Middlesbrough hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 september 16.00.

Hull–Southampton 3–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (22) Kyle Joseph, 2–0 (59) John Lundstram, 3–0 (70) Oliver Mcburnie, 3–1 (90) Adam Armstrong.

Varningar, Hull: Ryan Giles, Ivor Pandur, Regan Slater, John Lundstram, Enis Destan. Southampton: Jack Stephens, Taylor Harwood-Bellis, Ross Stewart.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-1-2

Southampton: 0-3-2

Nästa match:

Hull: Watford FC, borta, 27 september

Southampton: Middlesbrough FC, hemma, 27 september