Hull vann med 2–1 mot Southampton

Charlie Hughes matchvinnare för Hull

Andra raka nederlaget för Southampton

Matchen mellan Southampton och Hull i Championship slutade med seger för bortalaget med 1–2. Hull hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Southampton lyfte sig i andra halvlek.

Preston North End nästa för Hull

Kyle Joseph öppnade målskyttet med assist av Oli McBurnie redan i 20:e minuten och gav gästerna Hull ledningen. Laget gjorde 0–2 i 34:e minuten när Charlie Hughes slog till på pass av Amir Hadziahmetovic.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Ross Stewart reducerade för Southampton framspelad av Leo Scienza. Men mer än så orkade Southampton inte med.

Hulls nya tabellposition är femte plats medan Southampton är på 15:e plats. Så sent som den 19 december låg Southampton på tionde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Hull med 3–1.

I nästa match möter Southampton Sheffield United hemma på onsdag 21 januari 20.45. Hull möter Preston North End tisdag 20 januari 20.45 borta.

Southampton–Hull 1–2 (0–2)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 0–1 (20) Kyle Joseph (Oli McBurnie), 0–2 (34) Charlie Hughes (Amir Hadziahmetovic), 1–2 (71) Ross Stewart (Leo Scienza).

Varningar, Hull: Lewie Coyle, Charlie Hughes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 0-2-3

Hull: 3-1-1

Nästa match:

Southampton: Sheffield United, hemma, 21 januari 20.45

Hull: Preston North End FC, borta, 20 januari 20.45