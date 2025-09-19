Husqvarna tog poäng borta mot Jönköping

Oavgjort mellan Jönköping och Husqvarna

Jönköping nu första, Husqvarna på 14:e plats

Hässleholms IF nästa för Jönköping

Husqvarna fixade ett oavgjort resultat, 0–0, mot serieledande Jönköping i fredagens match på bortaplan i Ettan södra herr.

– Vi är självklart nöjda med killarnas insats och inställning i den här matchen. Vi står upp väldigt bra mot serieledarna. Det är ibland små marginaler, kändes som att det kunde slutat hur som helst. Det fanns chanser åt båda håll. Nu gäller det att vi mobiliserar samma inställning och arbete i resterande matcher, kommenterade Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson efter matchen.

Jönköping–Husqvarna – mål för mål

Jönköping har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Husqvarna har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad. Det här var Jönköpings fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Jönköping leder serien efter matchen medan Husqvarna är på 14:e plats.

När lagen senast möttes vann Jönköpings Södra IF med 1–0.

Jönköping tar sig an Hässleholms IF i nästa match borta lördag 27 september 16.00. Husqvarna möter samma dag 13.00 Eskilsminne borta.