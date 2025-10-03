Husqvarnas fina svit håller i sig efter 3–1 mot P 18 IK

Husqvarna vann med 3–1 mot P 18 IK

Husqvarnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Amanda Samuelsson med två mål för Husqvarna

Husqvarna är svårslaget i division 1 mellersta dam. Mot P 18 IK borta på Gutavallen på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (2–0) och har nu fyra segrar i rad.

Amanda Samuelsson gjorde två mål för Husqvarna

Amanda Samuelsson gjorde två mål, och Alice Jansson ett mål för Husqvarna, målet för P 18 IK gjordes av Vilja Rejdemo.

Med två omgångar kvar är P 18 IK på elfte plats i tabellen medan Husqvarna leder serien.

Nästa motstånd för P 18 IK är Enskede. Lagen möts lördag 11 oktober 15.00 på Enskede IP. Husqvarna tar sig an Tyresö FF borta söndag 12 oktober 14.00.