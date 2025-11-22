Iago Aspas gjorde avgörande målet för Celta Vigo mot Alaves

Celta Vigo vann med 1–0 mot Alaves

Iago Aspas matchvinnare för Celta Vigo

Andra förlusten i följd för Alaves

Celta Vigo vann med 1–0 på bortaplan mot Alaves i La Liga. Matchens enda mål stod Iago Aspas för i andra halvleken.

Espanyol nästa för Celta Vigo

Alaves har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Celta Vigo har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–8 i målskillnad. Det här var Alaves sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Celta Vigos tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Alaves nu ligger på tolfte plats i tabellen och Celta Vigo är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Celta Vigo som så sent som den 25 oktober låg på 20:e plats.

Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter Alaves Barcelona borta på lördag 29 november 16.15. Celta Vigo möter Espanyol söndag 30 november 18.30 hemma.

Alaves–Celta Vigo 0–1 (0–0)

La Liga, Mendizorrotza

Mål: 0–1 (55) Iago Aspas.

Varningar, Alaves: Jonny Otto, Jon Pacheco. Celta Vigo: Javi Rodriguez, Javi Rueda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 1-1-3

Celta Vigo: 3-1-1

Nästa match:

Alaves: FC Barcelona, borta, 29 november

Celta Vigo: Espanyol Barcelona, hemma, 30 november