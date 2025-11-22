Iago Aspas gjorde avgörande målet för Celta Vigo mot Alaves
- Celta Vigo vann med 1–0 mot Alaves
- Iago Aspas matchvinnare för Celta Vigo
- Andra förlusten i följd för Alaves
Celta Vigo vann med 1–0 på bortaplan mot Alaves i La Liga. Matchens enda mål stod Iago Aspas för i andra halvleken.
Espanyol nästa för Celta Vigo
Alaves har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Celta Vigo har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–8 i målskillnad. Det här var Alaves sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Celta Vigos tredje uddamålsseger.
Det här betyder att Alaves nu ligger på tolfte plats i tabellen och Celta Vigo är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Celta Vigo som så sent som den 25 oktober låg på 20:e plats.
Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt.
I nästa match möter Alaves Barcelona borta på lördag 29 november 16.15. Celta Vigo möter Espanyol söndag 30 november 18.30 hemma.
Alaves–Celta Vigo 0–1 (0–0)
La Liga, Mendizorrotza
Mål: 0–1 (55) Iago Aspas.
Varningar, Alaves: Jonny Otto, Jon Pacheco. Celta Vigo: Javi Rodriguez, Javi Rueda.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alaves: 1-1-3
Celta Vigo: 3-1-1
Nästa match:
Alaves: FC Barcelona, borta, 29 november
Celta Vigo: Espanyol Barcelona, hemma, 30 november
