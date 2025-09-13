Ibrahim Adewale målskytt när IF Karlstad sänkte Karlberg

IF Karlstad-seger med 1–0 mot Karlberg

Ibrahim Adewale matchvinnare för IF Karlstad

Elfte segern för IF Karlstad

Målet i andra halvleken blev matchens enda när IF Karlstad vann med 1–0 (0–0) hemma mot Karlberg i Ettan norra herr.

Karlbergs assisterande tränare Jonathan Svensson tyckte till om matchen:

– Intet nytt under solen. Missar man lägen, förlorar man!

IF Karlstad–Karlberg – mål för mål

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, IF Karlstad med 10–10 och Karlberg med 9–11 i målskillnad. Det här var IF Karlstads femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Karlbergs femte uddamålsförlust.

För Karlberg gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen, medan IF Karlstad är på femte plats.

När lagen senast möttes vann IF Karlstad Fotboll med 3–2.

Nästa motstånd för IF Karlstad är Gefle. Lagen möts söndag 21 september 16.00 på Gavlevallen. Karlberg tar sig an AFC Eskilstuna hemma lördag 20 september 16.00.

IF Karlstad–Karlberg 1–0 (0–0)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 1–0 (90) Ibrahim Adewale.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 2-0-3

Karlberg: 2-0-3

Nästa match:

IF Karlstad: Gefle IF FF, borta, 21 september

Karlberg: AFC Eskilstuna, hemma, 20 september