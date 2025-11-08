Ida Kjellman tvåmålsskytt när Jitex BK vann mot Mallbacken

Jitex BK-seger med 4–0 mot Mallbacken

Jitex BK:s Ida Kjellman tvåmålsskytt

Amanda Ebbesson matchvinnare för Jitex BK

Det blev Jitex BK som vann matchen borta mot Mallbacken i Elitettan på lördagen. 0–4 (0–2) slutade matchen.

Jitex BK:s sportchef Anders Magnusson om matchen:

– En fantastisk avslutning i årets sista bortamatch. Vi vann helt rättvist och är väldigt nöjda med att göra fyra mål och att hålla nollan bakåt.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Jitex BK:s målvakter höll nollan.

Ida Kjellman med två mål för Jitex BK

Amanda Ebbesson gav gästerna Jitex BK ledningen i 22:a minuten.

Laget gjorde 0–2 i 25:e minuten när Ida Kjellman fick träff. Direkt efter pausen ökade Lizette Kennethsson Jitex BK:s ledning.

I 55:e minuten gjorde Ida Kjellman också 0–4.

Mallbacken har en oavgjord och fyra förluster och 4–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jitex BK har tre vinster och två oavgjorda och 16–9 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Mallbacken på 13:e plats i tabellen medan Jitex BK är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Mallbacken är Eskilstuna United. Jitex BK tar sig an ÖSK hemma. Båda matcherna spelas lördag 15 november 15.00.

Mallbacken–Jitex BK 0–4 (0–2)

Elitettan, Fryxellska skolan

Mål: 0–1 (22) Amanda Ebbesson, 0–2 (25) Ida Kjellman, 0–3 (51) Lizette Kennethsson, 0–4 (55) Ida Kjellman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallbacken: 0-1-4

Jitex BK: 3-2-0

Nästa match:

Mallbacken: Eskilstuna United DFF, borta, 15 november

Jitex BK: Örebro SK, hemma, 15 november