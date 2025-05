IF Karlstad vände underläge med två mål till seger

IF Karlstad-seger med 3–2 mot Karlberg

Lukas Rhöse matchvinnare för IF Karlstad

Andra raka segern för IF Karlstad

IF Karlstad hade problem och låg under med 0–2 i matchen i Ettan norra herr mot Karlberg på Kristinebergs IP. Men sen kom vändningen, och till slut blev det 3–2 för bortalaget IF Karlstad efter mål av Ibrahim Adewale, Noel Björk och Lukas Rhöse.

Segermålet för IF Karlstad stod Lukas Rhöse för efter 72 minuter.

Stocksund nästa för IF Karlstad

Matchen förblev jämn målmässigt till Karlberg tog ledningen i 36:e minuten, genom Augustin Muyenga. I 54:e minuten nätade Kamil Dudziak, och gjorde 2–0. Efter det målet inleddes dock IF Karlstads vändning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ibrahim Adewale och reducerade åt IF Karlstad.

Noel Björk gjorde dessutom 2–2 i 67:e minuten.

I 72:a minuten avgjorde Lukas Rhöse matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Karlberg har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IF Karlstad har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad. Det här var IF Karlstads andra uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Karlberg ligger på sjätte plats medan IF Karlstad har femteplatsen.

Den 13 september möts lagen återigen, då på Sola Arena.

Nästa motstånd för Karlberg är Haninge. Lagen möts lördag 10 maj 16.00 på Torvalla IP. IF Karlstad tar sig an Stocksund hemma söndag 11 maj 16.00.

Karlberg–IF Karlstad 2–3 (1–0)

Ettan norra herr, Kristinebergs IP

Mål: 1–0 (36) Augustin Muyenga, 2–0 (54) Kamil Dudziak, 2–1 (58) Ibrahim Adewale, 2–2 (67) Noel Björk, 2–3 (72) Lukas Rhöse.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Karlberg: 3-1-1

IF Karlstad: 2-1-2

Nästa match:

Karlberg: IFK Haninge, borta, 10 maj

IF Karlstad: IFK Stocksund, hemma, 11 maj