IF Karlstad vann klart hemma mot Haninge

Seger för IF Karlstad med 7–1 mot Haninge

Ibrahim Adewale matchvinnare för IF Karlstad

Andra raka segern för IF Karlstad

IF Karlstad hade inga problem med Haninge i Ettan norra herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 7–1 (2–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Haninge vann med 2–1.

IF Karlstad–Haninge – mål för mål

IF Karlstad fick en bra start på matchen när Adam Bark slog till redan i elfte minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 22:a minuten när Ibrahim Adewale slog till. Direkt efter pausen ökade Jesper Carström IF Karlstads ledning.

I 55:e minuten nätade Henrik Bellman och gjorde 4–0.

I 74:e minuten ökade Oskar Alvers ledningen ytterligare.

Johan Bengtsson såg till att IF Karlstad ökade ledningen med fem minuter kvar att spela.

7–0-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Andreas Bellander slog till och gjorde mål.

Haninge reducerade till 7–1 bara två minuter senare genom Adhavan Rajamohan. Mer än så blev det dock inte för Haninge.

I tabellen innebär det här att Haninge nu ligger på 14:e plats. IF Karlstad är på femte plats. Noteras kan att Haninge sedan den 5 september har tappat -4 placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Haninge med 2–1.

IF Karlstad möter FC Stockholm Internazionale i nästa match borta lördag 11 oktober 16.00. Haninge möter samma dag Hammarby TFF hemma.

IF Karlstad–Haninge 7–1 (2–0)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 1–0 (11) Adam Bark, 2–0 (22) Ibrahim Adewale, 3–0 (48) Jesper Carström, 4–0 (55) Henrik Bellman, 5–0 (74) Oskar Alvers, 6–0 (85) Johan Bengtsson, 7–0 (87) Andreas Bellander, 7–1 (89) Adhavan Rajamohan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 3-1-1

Haninge: 1-0-4

Nästa match:

IF Karlstad: Stockholm Internazionale, borta, 11 oktober

Haninge: Hammarby Talang FF, hemma, 11 oktober