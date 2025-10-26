IFK Göteborg vann klart mot HBK på Örjans Vall

IFK Göteborg vann med 3–0 mot HBK

Tobias Heintz matchvinnare för IFK Göteborg

IFK Göteborg höll tätt bakåt

Redan i första halvlek tog IFK Göteborg greppet om bortamatchen mot HBK på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Allsvenskan slutade 3–0.

Djurgården nästa för IFK Göteborg

IFK Göteborg gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Tobias Heintz. Direkt efter pausen ökade Kolbeinn Thordarson IFK Göteborgs ledning på pass av Tobias Heintz.

I 86:e minuten gjorde Benjamin Brantlind också 0–3 framspelad av Max Fenger.

När lagen möttes senast vann IFK Göteborg med 1–0.

I nästa match, söndag 2 november möter HBK Brommapojkarna hemma på Örjans Vall 14.00 medan IFK Göteborg spelar borta mot Djurgården 16.30.

HBK–IFK Göteborg 0–3 (0–1)

Allsvenskan, Örjans Vall

Mål: 0–1 (45) Tobias Heintz, 0–2 (48) Kolbeinn Thordarson (Tobias Heintz), 0–3 (86) Benjamin Brantlind (Max Fenger).

Varningar, HBK: Rami Kaib, Rocco Ascone.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

HBK: 3-0-2

IFK Göteborg: 2-0-3

Nästa match:

HBK: IF Brommapojkarna, hemma, 2 november

IFK Göteborg: Djurgårdens IF, borta, 2 november