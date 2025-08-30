IFK Lidingö sänkte Karlberg – Astrid Borglund matchhjälte

IFK Lidingö-seger med 1–0 mot Karlberg

IFK Lidingös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Femte raka segern för IFK Lidingö

Målet i första halvleken av Astrid Borglund blev matchavgörande när IFK Lidingö vann med 1–0 (1–0) hemma mot Karlberg i division 1 norra dam.

– Vi visste att KB var en bra motståndare som gärna ville spela mycket kortpassningsspel och växla mellan korta och långa passningar. De belastade våra kanter, och vi var medvetna om att agera rätt i defensiven för att inte hamna i två – mot – en – situationer på kanterna. Vi hade en mycket bättre första halvlek där vi hanterade pressen bra och gjorde mål. I andra halvlek pressade KB ner oss, och eftersom de gjorde många spelvändningar krävdes det mycket löpning, vilket gjorde oss lite trötta. Men vi var väldigt tajta i defensiven och jag är väldigt nöjd med allas insatser. KB är definitivt ett av de bästa lagen vi mött hittills under höstsäsongen, kommenterade IFK Lidingös tränare Kianoosh Mostaghimi.

IFK Lidingö har nu fem matcher i rad utan insläppt mål.

Därmed har IFK Lidingö vunnit fem matcher i rad i division 1 norra dam.

Sandvikens IF nästa för IFK Lidingö

Det här var IFK Lidingös sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Karlbergs åttonde uddamålsförlust.

För IFK Lidingö gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Karlberg är på tolfte plats. Så sent som den 1 augusti låg IFK Lidingö på tionde plats i tabellen.

I nästa match, lördag 6 september, har IFK Lidingö Sandvikens IF borta på Jernvallens Arena 16.00, medan Karlberg spelar borta mot FC Djursholm 13.00.