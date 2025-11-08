IFK Norrköping föll med 0–4 mot Malmö FF

Malmö FF vann med 4–0 mot IFK Norrköping

Malmö FF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sara Kanutte Fornes matchvinnare för Malmö FF

IFK Norrköping blev besegrade av Malmö FF på hemmaplan i Damallsvenskan, där matchen på lördagen slutade 0–4 (0–1).

Det här var nionde gången den här säsongen som Malmö FF:s målvakter höll nollan.

Vittsjö nästa för Malmö FF

Sara Kanutte Fornes gav Malmö FF ledningen på tilläggstid i första halvlek framspelad av Mia Persson. Miljana Ivanovic slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Malmö FF.

Malmö FF ökade ledningen till 0–3 i 72:a minuten.

Mayar Khatawi också 0–4 på pass av Katariina Kosola i 83:e minuten.

IFK Norrköping har tre vinster och två förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malmö FF har fyra vinster och en förlust och 13–5 i målskillnad.

Med en omgång kvar är IFK Norrköping på femte plats i tabellen medan Malmö FF är på tredje plats.

Motståndare i sista omgången för IFK Norrköping är AIK. Lagen möts söndag 16 november 14.00 på Skytteholms IP.

IFK Norrköping–Malmö FF 0–4 (0–1)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 0–1 (45) Sara Kanutte Fornes (Mia Persson), 0–2 (61) Miljana Ivanovic, 0–3 (72) Självmål, 0–4 (83) Mayar Khatawi (Katariina Kosola).

Varningar, IFK Norrköping: Maya Antoine, Carrie Jones, Sabina Ravnell. Malmö FF: Courtney Nevin, Karoline Olesen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 3-0-2

Malmö FF: 4-0-1

Nästa match:

IFK Norrköping: AIK, borta, 16 november