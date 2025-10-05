IFK Norrköping fortsätter hålla nollan – nu fyra matcher i rad
- IFK Norrköping vann med 2–0 mot Växjö
- IFK Norrköpings åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Carrie Jones matchvinnare för IFK Norrköping
Det fortsätter gå bra för IFK Norrköping. Det blev nämligen 2–0 (2–0) när IFK Norrköping och Växjö möttes på söndagen i Damallsvenskan. Det betyder att IFK Norrköping har vunnit och hållit nollan i fyra matcher i rad.
IFK Norrköping–Växjö – mål för mål
IFK Norrköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Carrie Jones till.
I 21:a minuten gjorde laget 2–0 när Svea Rehnberg slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för IFK Norrköping med 2–0.
IFK Norrköping imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 12–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har två vinster och tre förluster och 5–13 i målskillnad.
Resultatet innebär att IFK Norrköping ligger kvar på sjätte plats och Växjö på nionde plats i tabellen.
I nästa match möter IFK Norrköping Kristianstad borta på lördag 11 oktober 15.00. Växjö möter Piteå söndag 12 oktober 13.00 hemma.
IFK Norrköping–Växjö 2–0 (2–0)
Damallsvenskan, Platinumcars Arena
Mål: 1–0 (3) Carrie Jones, 2–0 (21) Svea Rehnberg.
Varningar, IFK Norrköping: Paula Broddner Klingspor. Växjö: Elvira Hammarbäck.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
IFK Norrköping: 4-1-0
Växjö: 2-0-3
Nästa match:
IFK Norrköping: Kristianstad DFF, borta, 11 oktober
Växjö: Piteå IF DFF, hemma, 12 oktober
