IFK Norrköping fortsätter hålla nollan – nu fyra matcher i rad

IFK Norrköping vann med 2–0 mot Växjö

IFK Norrköpings åttonde seger på de senaste nio matcherna

Carrie Jones matchvinnare för IFK Norrköping

Det fortsätter gå bra för IFK Norrköping. Det blev nämligen 2–0 (2–0) när IFK Norrköping och Växjö möttes på söndagen i Damallsvenskan. Det betyder att IFK Norrköping har vunnit och hållit nollan i fyra matcher i rad.

IFK Norrköping–Växjö – mål för mål

IFK Norrköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Carrie Jones till.

I 21:a minuten gjorde laget 2–0 när Svea Rehnberg slog till. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för IFK Norrköping med 2–0.

IFK Norrköping imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 12–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har två vinster och tre förluster och 5–13 i målskillnad.

Resultatet innebär att IFK Norrköping ligger kvar på sjätte plats och Växjö på nionde plats i tabellen.

I nästa match möter IFK Norrköping Kristianstad borta på lördag 11 oktober 15.00. Växjö möter Piteå söndag 12 oktober 13.00 hemma.

IFK Norrköping–Växjö 2–0 (2–0)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (3) Carrie Jones, 2–0 (21) Svea Rehnberg.

Varningar, IFK Norrköping: Paula Broddner Klingspor. Växjö: Elvira Hammarbäck.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 4-1-0

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

IFK Norrköping: Kristianstad DFF, borta, 11 oktober

Växjö: Piteå IF DFF, hemma, 12 oktober