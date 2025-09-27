Prenumerera

IFK Norrköping svårslaget – tionde matchen i rad med poäng efter 3–0

  • IFK Norrköping vann med 3–0 mot Alingsås IF

  • IFK Norrköpings sjunde seger på de senaste åtta matcherna

  • Svea Rehnberg avgjorde för IFK Norrköping

Matchen slutade 3–0 (1–0) när IFK Norrköping tog emot Alingsås IF på Platinumcars Arena. Det betyder att IFK Norrköping tagit poäng i tionde raka matchen i Damallsvenskan.

IFK Norrköping har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

IFK Norrköping–Alingsås IF – mål för mål

IFK Norrköping tog ledningen i 35:e minuten, genom Svea Rehnberg. Wilma Leidhammar ökade IFK Norrköpings ledning med knappa kvarten kvar.

I 88:e minuten gjorde Sabina Ravnell också 3–0.

Resultatet innebär att IFK Norrköping ligger kvar på sjätte plats och Alingsås IF sist, på 14:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för IFK Norrköping är Växjö. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00 på Platinumcars Arena.

IFK Norrköping–Alingsås IF 3–0 (1–0)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (35) Svea Rehnberg, 2–0 (80) Wilma Leidhammar, 3–0 (88) Sabina Ravnell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 4-1-0

Alingsås IF: 0-0-5

Nästa match:

IFK Norrköping: Växjö DFF, hemma, 5 oktober

