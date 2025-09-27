IFK Norrköping svårslaget – tionde matchen i rad med poäng efter 3–0

IFK Norrköping vann med 3–0 mot Alingsås IF

IFK Norrköpings sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Svea Rehnberg avgjorde för IFK Norrköping

Matchen slutade 3–0 (1–0) när IFK Norrköping tog emot Alingsås IF på Platinumcars Arena. Det betyder att IFK Norrköping tagit poäng i tionde raka matchen i Damallsvenskan.

IFK Norrköping har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

IFK Norrköping–Alingsås IF – mål för mål

IFK Norrköping tog ledningen i 35:e minuten, genom Svea Rehnberg. Wilma Leidhammar ökade IFK Norrköpings ledning med knappa kvarten kvar.

I 88:e minuten gjorde Sabina Ravnell också 3–0.

Resultatet innebär att IFK Norrköping ligger kvar på sjätte plats och Alingsås IF sist, på 14:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för IFK Norrköping är Växjö. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00 på Platinumcars Arena.

IFK Norrköping–Alingsås IF 3–0 (1–0)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (35) Svea Rehnberg, 2–0 (80) Wilma Leidhammar, 3–0 (88) Sabina Ravnell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 4-1-0

Alingsås IF: 0-0-5

Nästa match:

IFK Norrköping: Växjö DFF, hemma, 5 oktober