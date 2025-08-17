IFK Norrköping vann med 2–0 mot Linköping

Freja Lindwall matchvinnare för IFK Norrköping

Andra raka segern för IFK Norrköping

Efter en mållös första halvlek avgjorde IFK Norrköping matchen mot Linköping i andra halvlek. Till slut vann IFK Norrköping söndagens hemmamatch i Damallsvenskan med 2–0.

Resultatet innebär att Linköping nu har åtta förluster i rad.

BK Häcken nästa för IFK Norrköping

Matchen förblev jämn målmässigt till IFK Norrköping tog ledningen i 21:a minuten, genom Freja Lindwall på pass av Carrie Jones. I 69:e minuten slog Vesna Milivojevic till, framspelad av Alexandra Hellekant och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för IFK Norrköping är BK Häcken. Lagen möts lördag 23 augusti 16.00 på Bravida Arena. Linköping tar sig an Vittsjö hemma söndag 24 augusti 15.00.

IFK Norrköping–Linköping 2–0 (0–0)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (21) Freja Lindwall (Carrie Jones), 2–0 (69) Vesna Milivojevic (Alexandra Hellekant).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 2-2-1

Linköping: 0-0-5

Nästa match:

IFK Norrköping: BK Häcken FF, borta, 23 augusti

Linköping: Vittsjö GIK, hemma, 24 augusti