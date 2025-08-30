IFK Norrköpings segerrad fortsätter efter 2–1 mot Piteå

IFK Norrköping segrade – 2–1 mot Piteå

IFK Norrköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wilma Leidhammar avgjorde för IFK Norrköping

Det går fortsatt bra för IFK Norrköping i Damallsvenskan. På lördagen mötte laget Piteå på LF Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Piteå blev 2–1 (2–1).

Brommapojkarna nästa för IFK Norrköping

Matchen var mållös till Piteå tog ledningen i 27:e minuten, genom Josefin Johansson framspelad av Shiho Matsubara.

IFK Norrköping kvitterade till 1–1 efter en halvtimmes spel, genom Jessica Wik på pass av Wilma Leidhammar.

Bara fyra minuter senare var det Wilma Leidhammar som på straff såg till att laget tog ledningen. Därmed hade IFK Norrköping vänt matchen. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för IFK Norrköping med 2–1.

Det här var Piteås femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Norrköpings tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Piteå är kvar på elfte plats, och IFK Norrköping stannar på sjunde plats, i tabellen. Noteras kan att IFK Norrköping sedan den 7 augusti har avancerat fyra placeringar i tabellen.

I nästa omgång har Piteå AIK borta på Skytteholms IP, lördag 6 september 13.00. IFK Norrköping spelar hemma mot Brommapojkarna söndag 7 september 15.00.

Piteå–IFK Norrköping 1–2 (1–2)

Damallsvenskan, LF Arena

Mål: 1–0 (27) Josefin Johansson (Shiho Matsubara), 1–1 (30) Jessica Wik (Wilma Leidhammar), 1–2 (34) Wilma Leidhammar.

Varningar, Piteå: Olivia Holm. IFK Norrköping: Vesna Milivojevic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Piteå: 1-0-4

IFK Norrköping: 4-1-0

Nästa match:

Piteå: AIK, borta, 6 september

IFK Norrköping: IF Brommapojkarna, hemma, 7 september