IFK Östersund vann efter stark start mot IFK Lidingö

IFK Östersund segrade – 2–1 mot IFK Lidingö

Fanny Sterner tvåmålsskytt för IFK Östersund

Andra raka segern för IFK Östersund

IFK Östersund tog greppet om matchen före paus, och IFK Lidingö lyckades inte resa sig. Matchen på lördagen i division 1 norra dam slutade 2–1 (2–1) till hemmalaget.

– Vi vänder underläge till vinst igen, det är otroligt starkt av tjejerna. Nu är vi verkligen på rätt väg när det gäller det mentala, vi känner styrkan i gruppen och vi har roligt tillsammans. Vi startar matchen bra, är aggressiva och hittar bra kombinationer men åker på ett tidigt baklängesmål med stor hjälpen av solen i ögonen på Elsa. Men det känns på ett annat sätt nu när vi släpper in mål, vi vet att vi kan och ska vända på matchen. Vi gör det också på två fina spelmål som avslutas bra utav Fanny, kommenterade IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis.

IFK Lidingös tränare Kianoosh Mostaghimi tyckte så här om matchen:

– Jag upplever att vi inte var tillräckligt bra mot Östersund och att vi inte kom upp i vår nivå. Trots att vi gjorde det första målet spelade vi inte bra i den första halvleken och släppte in två mål. I den andra halvleken kommer vi ut mycket starkare, med mer bollinnehav, men vi lyckas inte kvittera och skapar inte så många chanser. Jag tycker att resultatet var rättvist.

IFK Östersund–IFK Lidingö – mål för mål

IFK Östersunds enda målskytt blev Fanny Sterner som gjorde två mål. IFK Lidingös gjordes av Tuva Bylund.

Det här var IFK Östersunds elfte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IFK Lidingös andra uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är IFK Östersund på femte plats i tabellen medan IFK Lidingö är på sjätte plats.

IFK Östersund tar sig an Sollentuna i nästa match borta lördag 4 oktober 13.00. IFK Lidingö möter FC Djursholm hemma söndag 5 oktober 18.00.