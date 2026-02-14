Iglesias poängräddare på övertid för Celta Vigo mot Espanyol

Espanyol och Celta Vigo kryssade

Borja Iglesias kvitterade på tilläggstid

Atletico Madrid blir nästa motstånd för Espanyol

Det såg ut att bli förlust för Celta Vigo mot Espanyol på lördagen i La Liga på RCDE Stadium. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Borja Iglesias till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Celta Vigo.

Espanyol hade före lördagens hemmamatch fyra förluster i rad.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Celta Vigo.

Espanyol–Celta Vigo – mål för mål

Ferran Jutgla gjorde 1–0 till Celta Vigo i 38:e minuten.

I 67:e minuten nätade Kike Garcia och kvitterade för Espanyol. Ledningsmålet till 2–1 kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Tyrhys Dolan slog till och gjorde mål för Espanyol efter pass från Ramon Terrats. Men Celta Vigo hann ändå med ett kvitteringsmål. Borja Iglesias gjorde det på stopptid assisterad av Pablo Duran. 2–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Espanyol med 1–0.

Nästa motstånd för Espanyol är Atletico Madrid. Lagen möts lördag 21 februari 21.00 på Riyadh Air Metropolitano. Celta Vigo tar sig an Mallorca hemma söndag 22 februari 18.30.

Espanyol–Celta Vigo 2–2 (0–1)

La Liga, RCDE Stadium

Mål: 0–1 (38) Ferran Jutgla, 1–1 (67) Kike Garcia, 2–1 (86) Tyrhys Dolan (Ramon Terrats), 2–2 (90) Borja Iglesias (Pablo Duran).

Varningar, Espanyol: Leandro Cabrera.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 0-1-4

Celta Vigo: 1-2-2

Nästa match:

Espanyol: Atletico de Madrid, borta, 21 februari 21.00

Celta Vigo: Mallorca, hemma, 22 februari 18.30