Iglesias poängräddare på övertid för Celta Vigo mot Girona

Kryss mellan Celta Vigo och Girona

Borja Iglesias kvitterade på stopptid

Rayo Vallecano nästa motståndare för Celta Vigo

Det såg ut att bli förlust för Celta Vigo på söndagen när laget mötte Girona i La Liga på Abanca-Balaídos. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Borja Iglesias till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Celta Vigo.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Girona.

Celta Vigo–Girona – mål för mål

Girona fick en bra start på matchen. Vladyslav Vanat gjorde målet, redan i tolfte minuten. Kvitteringen kom på övertid, när Borja Iglesias slog till och gjorde mål på straff för Celta Vigo. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Celta Vigos fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Senaste mötet lagen emellan, på Estadi Montilivi, slutade oavgjort, 2–2.

Den 1 mars tar lagen sig an varandra igen.

Söndag 21 september 14.00 spelar Celta Vigo borta mot Rayo Vallecano. Girona möter Levante hemma lördag 20 september 14.00.

Celta Vigo–Girona 1–1 (0–1)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 0–1 (12) Vladyslav Vanat, 1–1 (90) Borja Iglesias.

Varningar, Girona: Portu, Alejandro Frances, Azzedine Ounahi.

Nästa match:

Celta Vigo: Rayo Vallecano, borta, 21 september

Girona: UD Levante, hemma, 20 september