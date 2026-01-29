Nottingham Forest kvalklart efter seger mot Ferencvaros

Nottingham Forest segrade – 4–0 mot Ferencvaros

Nottingham Forests Igor Jesus tvåmålsskytt

Självmål matchvinnare för Nottingham Forest

Efter en bra säsong i Europa League är Nottingham Forest nu klart för kval. Det efter seger, 4–0 (2–0), på hemmaplan mot Ferencvaros.

Nottingham Forest höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Igor Jesus tvåmålsskytt för Nottingham Forest

Nottingham Forest gjorde 1–0 efter 17 minuters spel. 2–0 kom i 21:a minuten när Igor Jesus hittade rätt assisterad av Ryan Yates.

I 55:e minuten slog Igor Jesus till på nytt framspelad av Ibrahim Sangare och gjorde 3–0. James McAtee gjorde också 4–0 på straff i 90:e minuten.

Resultaten i sista omgången betyder att Nottingham Forest slutar på 13:e plats i tabellen och Ferencvaros på tolfte plats. Ferencvaros har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 21 januari låg laget på sjätte plats.

Nottingham Forest–Ferencvaros 4–0 (2–0)

Europa League

Mål: 1–0 (17) Självmål, 2–0 (21) Igor Jesus (Ryan Yates), 3–0 (55) Igor Jesus (Ibrahim Sangare), 4–0 (90) James McAtee.

Varningar, Nottingham Forest: Nicolas Dominguez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 3-1-1

Ferencvaros: 2-2-1