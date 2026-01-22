Igor Matanovic blev matchhjälte för Freiburg hemma mot Maccabi Tel Aviv
- Seger för Freiburg med 1–0 mot Maccabi Tel Aviv
- Freiburgs fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Igor Matanovic matchvinnare för Freiburg
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Igor Matanovic när Freiburg vann i Europa League med 1–0 (0–0) mot Maccabi Tel Aviv på hemmaplan.
Det här var Freiburgs fjärde nolla den här säsongen.
Resultatet betyder också att Freiburg har hållit nollan i tre matcher i rad.
Lille nästa för Freiburg
Freiburg har en stark form med fyra segrar och en oavgjord och 7–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Maccabi Tel Aviv har fem förluster och 1–16 i målskillnad.
Motståndare i sista omgången för Freiburg är Lille. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.
Freiburg–Maccabi Tel Aviv 1–0 (0–0)
Europa League, Europa-Park Stadion
Mål: 1–0 (82) Igor Matanovic (Christian Gunter).
Varningar, Maccabi Tel Aviv: Ben Lederman, Sagiv Yehezkel, Kervin Andrade.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Freiburg: 4-1-0
Maccabi Tel Aviv: 0-0-5
Nästa match:
Freiburg: LOSC Lille, borta, 29 januari 21.00
