Igor Matanovic blev matchhjälte för Freiburg hemma mot Maccabi Tel Aviv

Seger för Freiburg med 1–0 mot Maccabi Tel Aviv

Freiburgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Igor Matanovic matchvinnare för Freiburg

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Igor Matanovic när Freiburg vann i Europa League med 1–0 (0–0) mot Maccabi Tel Aviv på hemmaplan.

Det här var Freiburgs fjärde nolla den här säsongen.

Resultatet betyder också att Freiburg har hållit nollan i tre matcher i rad.

Lille nästa för Freiburg

Freiburg har en stark form med fyra segrar och en oavgjord och 7–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Maccabi Tel Aviv har fem förluster och 1–16 i målskillnad.

Motståndare i sista omgången för Freiburg är Lille. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

Freiburg–Maccabi Tel Aviv 1–0 (0–0)

Europa League, Europa-Park Stadion

Mål: 1–0 (82) Igor Matanovic (Christian Gunter).

Varningar, Maccabi Tel Aviv: Ben Lederman, Sagiv Yehezkel, Kervin Andrade.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 4-1-0

Maccabi Tel Aviv: 0-0-5

Nästa match:

Freiburg: LOSC Lille, borta, 29 januari 21.00