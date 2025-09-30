Igor Paixao i målform – Marseille vann mot Ajax

Marseille-seger med 4–0 mot Ajax

Igor Paixao gjorde två mål för Marseille

Andra förlusten i följd för Ajax

Hemmalaget Marseille vann mot Ajax i Champions League. 4–0 (3–0) slutade tisdagens match.

Det var första segern för Marseille, efter 1–2-förlust mot Real Madrid i första matchen.

Igor Paixao med två mål för Marseille

Marseille startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Igor Paixao gjorde målet, redan i sjätte minuten.

Marseille ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, på nytt genom Igor Paixao, i tolfte minuten.

Marseille ökade också ledningen till 3–0 i 26:e minuten, genom Mason Greenwood. Till slut kom också 4–0 genom Pierre-Emerick Aubameyang i 52:a minuten.

Nästa motstånd för Marseille är Sporting Lissabon. Lagen möts onsdag 22 oktober 21.00 på Jose Alvalade.

Marseille–Ajax 4–0 (3–0)

Champions League, Orange Velodrome

Mål: 1–0 (6) Igor Paixao, 2–0 (12) Igor Paixao, 3–0 (26) Mason Greenwood, 4–0 (52) Pierre-Emerick Aubameyang.

Varningar, Marseille: Nayef Aguerd, Pierre Emile Hojbjerg. Ajax: Anton Gaaei, Lucas Rosa, Kou Itakura.

Nästa match:

Marseille: Sporting Lissabon, borta, 22 oktober