Indra Njoo het när Tyresö FF besegrade Segeltorp Fotboll

Tyresö FF segrade – 4–1 mot Segeltorp Fotboll

Indra Njoo gjorde två mål för Tyresö FF

13:e förlusten i följd för Segeltorp Fotboll

Bortalaget Tyresö FF vann mot Segeltorp Fotboll i division 1 mellersta dam. 1–4 (0–2) slutade matchen på söndagen.

I och med detta har Segeltorp Fotboll 13 förluster i rad.

Indra Njoo med två mål för Tyresö FF

Indra Njoo gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Liv Borgman och Elise Goldman, enda målskytt för Segeltorp Fotboll blev Katarina Kovijanic.

Söndag 12 oktober spelar Segeltorp Fotboll borta mot Degerfors 13.00 och Tyresö FF mot Husqvarna hemma 14.00 på Tyresövallen.