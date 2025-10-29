Inter besegrade Fiorentina efter Hakan Calhanoglus dubbel

Inter vann med 3–0 mot Fiorentina

Inters femte seger på de senaste sex matcherna

Hakan Calhanoglu med två mål för Inter

Det blev Inter som gick segrande ur mötet med Fiorentina i Serie A på hemmaplan, med 3–0 (0–0).

Segern var Inters femte på de senaste sex matcherna.

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Hakan Calhanoglu gav Inter ledningen.

I 71:a minuten ökade Petar Sucic ledningen.

Till slut kom också 3–0-målet genom Hakan Calhanoglu på straff i 88:e minuten. Målet var Hakan Calhanoglus femte i Serie A.

Det här betyder att Inter nu ligger på tredje plats i tabellen och Fiorentina är på 19:e plats.

Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Söndag 2 november spelar Inter borta mot Verona 12.30 och Fiorentina mot Lecce hemma 15.00.

Inter–Fiorentina 3–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (66) Hakan Calhanoglu, 2–0 (71) Petar Sucic, 3–0 (88) Hakan Calhanoglu.

Varningar, Inter: Francesco Pio Esposito. Fiorentina: Mattia Viti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 4-0-1

Fiorentina: 0-2-3

Nästa match:

Inter: Verona, borta, 2 november

Fiorentina: Lecce, hemma, 2 november