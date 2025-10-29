Inter besegrade Fiorentina efter Hakan Calhanoglus dubbel
- Inter vann med 3–0 mot Fiorentina
- Inters femte seger på de senaste sex matcherna
- Hakan Calhanoglu med två mål för Inter
Det blev Inter som gick segrande ur mötet med Fiorentina i Serie A på hemmaplan, med 3–0 (0–0).
Segern var Inters femte på de senaste sex matcherna.
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Hakan Calhanoglu gav Inter ledningen.
I 71:a minuten ökade Petar Sucic ledningen.
Till slut kom också 3–0-målet genom Hakan Calhanoglu på straff i 88:e minuten. Målet var Hakan Calhanoglus femte i Serie A.
Det här betyder att Inter nu ligger på tredje plats i tabellen och Fiorentina är på 19:e plats.
Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt.
Söndag 2 november spelar Inter borta mot Verona 12.30 och Fiorentina mot Lecce hemma 15.00.
Inter–Fiorentina 3–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (66) Hakan Calhanoglu, 2–0 (71) Petar Sucic, 3–0 (88) Hakan Calhanoglu.
Varningar, Inter: Francesco Pio Esposito. Fiorentina: Mattia Viti.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Inter: 4-0-1
Fiorentina: 0-2-3
Nästa match:
Inter: Verona, borta, 2 november
Fiorentina: Lecce, hemma, 2 november
