Inter besegrade Fiorentina efter Hakan Calhanoglus dubbel

  • Inter vann med 3–0 mot Fiorentina

  • Inters femte seger på de senaste sex matcherna

  • Hakan Calhanoglu med två mål för Inter

Det blev Inter som gick segrande ur mötet med Fiorentina i Serie A på hemmaplan, med 3–0 (0–0).

Segern var Inters femte på de senaste sex matcherna.

Hakan Calhanoglu med två mål för Inter

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Hakan Calhanoglu gav Inter ledningen.

I 71:a minuten ökade Petar Sucic ledningen.

Till slut kom också 3–0-målet genom Hakan Calhanoglu på straff i 88:e minuten. Målet var Hakan Calhanoglus femte i Serie A.

Det här betyder att Inter nu ligger på tredje plats i tabellen och Fiorentina är på 19:e plats.

Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Söndag 2 november spelar Inter borta mot Verona 12.30 och Fiorentina mot Lecce hemma 15.00.

Inter–Fiorentina 3–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (66) Hakan Calhanoglu, 2–0 (71) Petar Sucic, 3–0 (88) Hakan Calhanoglu.

Varningar, Inter: Francesco Pio Esposito. Fiorentina: Mattia Viti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 4-0-1

Fiorentina: 0-2-3

Nästa match:

Inter: Verona, borta, 2 november

Fiorentina: Lecce, hemma, 2 november

